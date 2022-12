Jamel Debbouze portait un maillot génial pour le match France-Maroc

L’humoriste franco-marocain a assisté à plusieurs matches au Qatar avant de revêtir un incroyable maillot moitié France et moitié Maroc pour cette rencontre.

Pour BeinSport (repartagé par Huffingtonpost) quelques jours plus tôt, Jamel Debbouze expliquait ne pas pouvoir choisir entre les deux équipes : "C’est comme si mon père se battait contre ma mère". C’est donc vêtu de bleu et de rouge, fier des deux nations et rassembleur que l’acteur s’est positionné ce mercredi.

L’acteur est à retrouver au cinéma en ce moment dans le film "Le nouveau jouet" avec Daniel Auteuil, Alice Belaïdi et Simon Faliu. Revivez son passage dans le Réveil de Tipik à l’occasion de la promotion du film où il évoque la paternité et ses souvenirs d’enfance.