Jambes : une manifestation des agriculteurs perturbe la circulation

La police de Namur vient de nous l’apprendre, une manifestation a débuté du côté de Namur vers 11h ce mardi matin et se poursuivra, selon les dernières informations, jusqu'à 17h cet après-midi.

Une action de la Fédération des Jeunes Agriculteurs se tiendra : Place de la Wallonie à Jambes. Entre 50 et 70 tracteurs sont attendus dans le centre de Jambes. L’Avenue Gouverneur Bovesse et l’Avenue Jean Materne seront fermées à la circulation et le stationnement des véhicules sera interdit. De gros risques d’embarras de circulation sont à prévoir y compris sur tous les axes avoisinants.

Attention la circulation des TEC sera retardée dans ce secteur.