Jambes : Un projet immobilier ambitieux veut s’implanter au parc d’Enhaives

Mais ce projet ne fait pas que des heureux, une riveraine craint les inondations et les nuisances sonores : "Avant, c’était la campagne ici et j’étais bien tranquille ! Maintenant, c’est le bazar. Je suis ici depuis trente ans et je n’ai pas envie de bouger, mais il y a des voisins qui m’ont dit qu’ils allaient déménager".

Les citoyens ont jusqu’au 7 mars pour consulter le dossier et émettre leurs commentaires aussi bien positifs que négatifs. Après cette enquête publique, une analyse minutieuse va être faite sur base des plans du projet.

En ce qui concerne le permis, le collège communal devrait rendre sa décision d’ici la fin 2022. Si tout se passe bien, les travaux pourraient commencer au printemps 2023.