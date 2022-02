Jambes lourdes : une femme sur deux souffre d'insuffisance veineuse

Le réseau veineux se charge de ramener le sang des organes vers le cœur mais chez certaines personnes, ce réseau peut être affecté et insuffisant. On parle alors d'insuffisance veineuse. Mais à quoi est-ce dû ? Et comment traiter cette pathologie ? Éléments d'information avec le Dr Fabian Ferdin, chirurgien vasculaire au CHU Ambroise Paré à Mons, dans "La Grande Forme".

L'insuffisance veineuse est une des affections chroniques les plus fréquentes dans les pays développés. Elle se traduit par un mauvais retour veineux, c'est-à-dire que le sang qui circule dans les veines des membres inférieurs présente des difficultés à remonter vers le cœur, explique notre spécialiste, le Dr Fabian Ferdin, chirurgien vasculaire au CHU Ambroise Paré à Mons.

Au niveau des membres inférieurs, il y a deux systèmes veineux :

Dans ces veines, il existe des clapets qui servent d'écluses et lorsqu'un de ces clapets fonctionne mal, le sang reste au niveau des jambes et cela entraîne toute une série de symptômes désagréables.

Symptômes

Causes et facteurs de risque

Les causes sont essentiellement héréditaires : "On estime que si un parent présente une insuffisante veineuse, il a 40% de chance de le transmettre à un de ses enfants. La sédentarité, l'obésité et le fait de travailler debout favorisent également la stagnation du sang et peuvent entraîner une insuffisance veineuse", souligne notre spécialiste.

Cette pathologie concerne une femme sur deux et un homme sur 4 : "Si les femmes sont plus touchées, c'est notamment parce que les œstrogènes sont un facteur favorisant qui diminuent le tonus de la paroi veineuse et les grossesses également, avec le développement de l'utérus, cela entraîne une pression sur le ventre et au niveau des jambes" précise notre chirurgien vasculaire.