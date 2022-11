Jamal Musiala, le jeunot qui éclipse le duo Pedri – Gavi

Jamal Musiala a été l’une des lueurs d’espoir ce dimanche pour l’Allemagne lors de son partage face à l’Espagne. Le jeune joueur du Bayern Munich a été dans tous les bons coups lors du 2e match de groupe de la Coupe du monde.

Nom : Jamal Musiala. Âge : 19 ans. Profil : dynamiteur et milieu offensif du Bayern Munich et de l’Allemagne. Bien connu sur les pelouses de Bundesliga, Jamal a montré ce dimanche toute sa classe face à l’Espagne et avec un assist, il permet à Hans-Dieter Flick et toute l’Allemagne de croire encore à une qualification possible pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde. Pour cela, il faudra toutefois gagner face au Costa Rica tout en espérant que le résultat dans le match Japon – Espagne soit favorable.

Ce dimanche, le joueur du Bayern Munich a également réussi à mettre dans sa poche le duo de luxe de l’Espagne Pedri – Gavi. Et cela se voit au niveau de ses statistiques.

Le milieu offensif a touché peu de ballons, seulement 48, mais a plutôt été bon dans ce qu’il en a fait. Auteur de 18 passes avec 89% de réussite, Jamal a surtout effectué neuf passes dans le dernier tiers du terrain (le plus haut total avec Raum et Rüdiger) et tenté huit dribbles pour cinq réussis, soit plus que tous les joueurs présents sur la pelouse (seul Pedri avec sept dribbles et quatre réussis à tenter de suivre le joueur). Enfin, il a subi trois fautes (Goretzka a aussi ce total-là pour l’Allemagne, seul Olmo a subi plus pour l’Espagne avec quatre fautes).

Sans réel titulaire à la pointe de l’attaque, l’Allemagne aura bien besoin d’un Musiala à ce niveau pour tenter d’arracher sa qualification et ne pas subir une deuxième fois de suite une élimination lors des phases de poules.