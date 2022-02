Jamal Edwards, un visionnaire à l’impact monumental sur la musique britannique

Surpassé par la dubstep et d’autres genres, le grime de Dizzee Rascal, Wiley ou Lethal Bizzle qui a eu fière allure de la fin du siècle passé au début des années 2000, commence à désintéresser les médias au milieu de cette décennie. Les artistes s’en réfèrent donc au système D, dans ce cas-ci : SB TV, alias SmokeyBarz TV. On retrouve les artistes cités précédemment parmi les premières vidéos, mais on découvre également de nouveaux visages : c’est l’émergence de noms comme Skepta, Giggs, Dave ou encore Stormzy. En bref, c’est toute la nouvelle scène grime qui passera derrière la caméra de Jamal Edwards. Aujourd’hui, ces rappeurs apparaissent régulièrement en tête d’affiche dans les plus grands festivals.

Petit à petit, les vidéos seront de plus en plus travaillées : de la qualité 240p, on fait escale à 720p avant la 4K actuelle. Les animations sont de plus en plus professionnelles et les contenus évoluent. En plus des freestyles, Edwards développe des clips, des interviews et sort de son carcan "hip-hop". Il fait découvrir au monde des noms comme Ed Sheeran, Jessie J ou Rita Ora qui gagneront le succès qu’on leur connaît. Sur la chaîne Youtube, on peut regarder des interviews d’artistes comme Drake, Mike Skinner (The Streets), Sean Kingston et même… 2manydjs, lors du festival Wireless en 2010.