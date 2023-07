Jamais vu "Balthazar" ? La Une vous replonge dans cette série portée par Tomer Sisley

Après le succès de Coup de foudre à Noël et des Innocents, Tomer Sisley revenait au petit écran en 2018 avec ce rôle-titre totalement inédit dans sa carrière et écrit sur mesure pour lui. "J’étais très flatté, parce que pour la toute première fois dans toute ma carrière, on a écrit une série et un rôle en pensant à moi, et ça tombait très bien parce que ce n’est pas un rôle que j’avais déjà joué mille fois, c’est un truc différent", confiait-il au micro de TF1.

Mais méfiez-vous des apparences, car derrière son arrogance, Balthazar est un personnage bien plus fragile qu’il n’en a l’air. Deux facettes opposées qui ont immédiatement fait écho à la personnalité de l’acteur de Largo Winch. "J’ai en commun cet écart entre le rôle que l’on joue pour les autres et celui que l’on est réellement. (…) Je rentre dans la catégorie des hypersensibles et ce n’est pas ce que je montre".

Et pour tenir tête à ce médecin légiste imprévisible, on retrouve Hélène de Fougerolles, qui avait une fois de plus prouvé son immense talent dans Mention particulière.

Dans les trois premières saisons de Balthazar (Hélène de Fougerolles est ensuite remplacée par Constance Labbé), ce duo que tout oppose va résoudre des enquêtes plus passionnantes les unes que les autres. Deux épisodes vous attendent le mardi 1er août à 20h15 sur La Une. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !