"Jamais sans toi, Louna": l’histoire vraie de deux parents accusés à tort de mauvais traitements sur leur petite fille

Ce mardi 15 août, Rod Paradot et Chloé Jouannet prêtent leurs traits à un couple obligé de se battre des années pour récupérer la garde son enfant. Une histoire inspirée de faits réels, à découvrir à partir de 20h30 sur La Trois.

Ce téléfilm inspiré de faits réels raconte le combat de Sabrina et Yoan Bombard, deux parents qui se sont vu injustement retirer la garde de leur bébé pour mauvais traitements. Ils ont eu beau répéter que leur petite fille, Louna, était atteinte d’un angio-œdème, une maladie héréditaire qui provoque un gonflement des tissus sous-cutanés, les autorités sociales et les médecins sont restés sourds à leurs nombreux appels. En définitive, les jeunes parents ont ainsi dû se battre pendant près de 4 ans pour récupérer Louna, placée en famille d’accueil.

Face à cette situation criante d’injustice, ils ont donc souhaité rétablir la vérité à travers un livre intitulé "Plus jamais sans toi, Louna". Un témoignage mêlant émotions et révolte, qui allait bientôt être adapté pour la télévision par le réalisateur Yann Samuell, à qui on doit également "Jeux d’enfants" et "La guerre des boutons".

Un casting excellent

Pour interpréter à l’écran les Bombard, Yann Samuell fait appel à Rod Paradot, révélé en 2015 par "La tête haute", un film qui lui valut de remporter le César du meilleur espoir masculin, et Chloé Jouannet, qu’on a pu voir l’an passé dans "Notre dame brûle" et "Mon héroïne".

Face à eux, on retrouve également Alice Taglioni sous les traits de Claire Weiss, une pédopsychiatre mandatée pour dresser le portrait psychologique de Louna et de ses parents. Un personnage créé pour les besoins de la fiction, que la comédienne avait au départ refusé d’interpréter. "Je n’avais pas envie de raconter une chose si terrible", explique-t-elle en effet au micro de TF1. C’est après avoir discuté avec son agent et compris qu’il s’agissait d’une histoire vraie qu’elle a décidé de reconsidérer la proposition. "Quand j’ai relu, j’ai été non pas en colère comme j’avais pu l’être la première fois, mais en empathie. J’avais envie de porter ça et d’en parler", raconte-t-elle.

Que pensent Sabrina et Yoan Bombard du film ?

Voir le film inspiré de leur histoire a bien sûr été un moment riche en émotions pour le couple. "Quand je suis sortie, j’étais tremblante", confie ainsi Sabrina Bombard lors d’une interview accordée à TF1.

Toutefois, les deux parents sont heureux d’avoir eu l’occasion de raconter cette épreuve qu’ils ont traversée. Plus que tout, ils souhaitent que leur témoignage soit utile et permette d’éviter qu’une telle erreur se reproduise. "J’espère qu’il y aura un avant et un après. J’espère que ça va faire bouger les choses", déclare ainsi Yoann Bombard.

Enfin, il souhaite également adresser un message d’encouragement à ceux qui, comme cela a été le cas pour lui et sa compagne, doivent se battre contre l’injustice. "Il ne faut jamais perdre espoir", conclut de concert Sabrina.

"Jamais sans toi, Louna", c’est ce mardi 15 août à 20h30 sur La Trois, et disponible pendant 7 jours sur Auvio.