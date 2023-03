Jamais mis en œuvre, le mécanisme de responsabilisation climatique est abrogé par les députés

La commission des Finances de la Chambre a approuvé mercredi à l’unanimité l’abrogation du mécanisme de responsabilisation lié au climat. Ce dispositif avait vu le jour dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat et visait à stimuler les Régions à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre mais n’était jamais entré en vigueur. Cette abrogation permet de libérer 135 millions d’euros qui seront affectés à la politique climatique.

Le pouvoir fédéral et les Régions se sont accordés en septembre de l’an passé sur la répartition des recettes tirées des droits d’émission. En parallèle, ils ont décidé de mettre fin à un système de bonus-malus qui visait à responsabiliser les différentes entités dans leurs efforts climatiques mais dont la mise en œuvre s’est heurtée à des obstacles d’ordre juridique et pratique. Du montant qui sera libéré, 60 millions iront à la Flandre, 37 millions à la Wallonie, 10 millions à Bruxelles et 28,8 millions pour le fédéral.