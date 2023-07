"Jamais je ne descendrai de ce terrain", comment Mélissa Lejear a réussi à s'imposer dans l'arbitrage

"Je ne pourrais pas être plus fière", dit-elle avec des yeux pétillants de bonheur. Mélissa Lejear est la seule arbitre femme belge francophone à avoir obtenu le badge FIFA 2023. Un badge qui lui permet d’arbitre à l’étranger. Une belle reconnaissance pour cette passionnée de football qui arbitre depuis 13 ans.

Ancienne joueuse, Mélissa s’est lancée dans l’arbitrage par défi : "Lors d’un tournoi en France, je n’étais pas très fair-play et je me suis disputée avec un arbitre. Il m’a dit : ’Si tu veux, prends le sifflet, fais-le toi-même’. J’ai passé les examens et je suis devenue arbitre", raconte-t-elle avec humour. Aujourd’hui, la Liégeoise est assistante-arbitre pour la D2 national amateur chez les hommes, pour la Scooore Super League chez les dames et à l’international. "Le plus important, c’est d’être capable de se remettre en question, d’aller consulter les lois du jeu si c’est nécessaire et d’évoluer", confie Melissa.

Tout pour le foot

"Les gens ne réalisent pas la vitesse à laquelle ça doit turbiner dans notre tête. Ce n’est pas juste physique, c’est aussi très intense mentalement", explique Mélissa. Elle s’entraîne tous les jours. Le foot est sa priorité, son travail et sa vie privée doivent donc s’adapter aux contraintes et horaires de l’arbitrage. Mais elle le fait avec plaisir. "Jamais je ne descendrai de ce terrain", dit-elle, déterminée.

Encaisser la violence

Que vous aimiez le football ou non, vous avez certainement déjà pu constater la violence de la part de supporters ou de joueurs envers les arbitres. Mélissa en est aussi victime. "Les insultes ne m’atteignent pas. Il faut se blinder, avoir confiance en ses compétences et ne pas se laisser distraire. […] C’est le côté dommage du football, c’est la violence de certains comportements à tous les niveaux et tout le temps", déplore-t-elle. Une constatation que font également les acteurs du monde du football du pays, dont l’Union belge. Et si Mélissa ne s’estime pas victime de sexisme, elle dénonce le racisme dans l’univers footballistique.

Selon une enquête menée par la KULeuven et la fédération belge de football, 37% des joueurs et 50% des joueuses ont déjà été victimes de discrimination. 85% des signalements d’incidents sont liés au racisme, les autres se rapportent principalement à l’homophobie et au sexisme. La saison dernière, 22 signalements pour sexisme ont été enregistrés auprès de l’Union belge, 3 ont débouché sur des sanctions.