"Jamais je n'aurais crû me faire avoir comme ça!": Maxime s'est fait voler 8000 euros avec une arnaque téléphonique très bien ficelée

Tout a commencé par un coup de téléphone. Maxime décroche, et au bout du fil, on lui dit que c'est le service client d'Amazon. Ils auraient repéré des transactions frauduleuse sur son compte. La personne au téléphone est très rassurante: "C'était une dame qui s'exprimait très bien en anglais, et qui commence par me poser une série de questions: est-ce que vous vous êtes connecté à un réseau Wifi public ces jours-ci? Est-ce que vous avez repéré un virus (malware) sur votre ordinateur? Tout cela était exact et la méfiance s'éloignait peu à peu et la confiance s'installait", explique Maxime. Tout semble réel, la conversation est courtoise, les vérifications prennent du temps et paraissent très professionnelles, les informations correspondent au vécu de Maxime. Qui plus est, un collègue de la dame, soi-disant du service anti-fraude d'Amazon, intervient et donne une série d'informations personnelles de Maxime: "Par exemple, les quatre derniers numéros de mes cartes bancaires. Des informations que seul un service client pourraient connaître. Mon adresse privée également. Moi, j'ai bien sûr posé des questions pour être certain qu'ils fassent bien partie d'Amazon. Et puis ils m'ont demandé d'aller sur un site Internet qui reprenait une série de transactions qui effectivement avaient été bloquées par leur système. Toutes les suspicions, tous les doutes, que j'ai pu avoir, ils avaient chaque fois une réponse crédible. A partir du moment où cette confiance était installée, c'est vrai que j'ai suivi les instructions qui m'ont été données."