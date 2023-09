Jamais deux sans trois pour Olav Kooij, une nouvelle fois emmené par van Aert sur le Tour de Grande-Bretagne

Olav Kooij triple la mise et s’impose sur la troisième étape du Tour de Grande-Bretagne. Le Néerlandais a une nouvelle fois parfaitement profité du travail de son équipe pour s’imposer devant Danny Van Poppel.

Ce troisième jour de course Outre-Manche a longtemps ressemblé au scénario de dimanche et lundi. Une échappée de trois coureurs, contrôlée tout le long de la journée par la Jumbo-Visma, a légèrement animé le tracé entre Goole et Beverley. Alors que les fuyards s’apprêtaient à être repris par le peloton, plusieurs coureurs ont tenté leur chance. Après divers mouvements, ce sont finalement Nils Politt et Matthew Bostock qui se sont lancés dans une ultime tentative. Sans grand succès pour autant.

Dans les derniers kilomètres, les différents trains de sprinteurs ont pris les devants. Et comme depuis le début de ce Tour de Grande-Bretagne, ce sont les coéquipiers de van Aert qui ont su le mieux lancer le leur. Après avoir pris les choses en mains à 600 mètres de la ligne, le Belge a déposé Kooij à 200 mètres de la ligne.