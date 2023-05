Jam vous fait remporter des places pour les concerts de Bertrand Belin et Diana Krall au Reflektor !

Toujours au forum du Reflektor, le dimanche 28 mai se tiendra le concert de Diana Krall, à l’occasion du festival Jazz à Liège. Une date à ne pas louper lors de son retour en Belgique : c’est la première fois qu’elle donnera un concert à Liège depuis 1998 ! L’acoustique incroyable de la salle s’apprête à magnifier le jeu virtuose et la voix chaleureuse de l’artiste.



Reconnue comme l’une des plus grandes pianistes de jazz contemporain, elle a séduit la scène jazz avec son style pianistique pré-bop et sa voix sensuelle dès les années 90. Son quinzième album solo couronné d’un Grammy, " This Dream of You " est sorti en septembre 2020, rassemblant 12 morceaux inédits enregistrés en studio avec Tommy LiPuma entre 2016 et 2017 et rendant hommage au producteur décédé en 2017.

