Jam vous emmène aux Nuits Bota : 80 places à gagner !

Du 27 avril au 16 mai 2022 le Botanique résonnera encore une fois aux sons de la centaine d’artistes à y découvrir. On vous fera évidemment vivre tous ces concerts via les canaux de Jam mais en plus on vous emmène y assister.

Vous pourrez assister aux concerts de Tomberlin, Antoine Wielemans de Girls In Hawaii en projet solo, Park, Pierres, Vaague, Uffie. Mais aussi au show visuel de Reinel Bakole, à la journée de folie entre Myd, Papooz et Lewis Offman. A tout cela on ajoute encore Crystal Murray, Silverbacks, Benee, aux jeunes talents Eosine et Condore, AA, Alaska Gold Rush, Fùgù Mango, Tiberius B, au retour de Jacques, BRNS et au show XL de Robbing Millions.