Jam t’offre des pass pour le festival La Nature

Du 22 au 26 juin, le festival La Nature revient investir les pentes de ski de la Baraque de Fraiture pour quatre jours de musiques électroniques en tous genres, dans un esprit communautaire réunissant en tout 2500 personnes. Au total, ce sont pas moins d’une centaine d’artistes qui se succéderont sur cinq scènes nichées dans un cadre idyllique. Parmi ceux-ci, on notera le projet Circle Of Life de Sebastian Mullaert en compagnie de Dorisburg et Daniel [i], mais aussi Le Motel, Larson en B2B avec Kong, Karla Böhm en B2B avec Dana Kuehr, Gigi FM, Jinger aka Traumer, Coline Cornélis et bien d’autres. Le festival se distingue également par son approche inclusive et éco-responsable, proposant notamment une décoration faite entièrement de matériaux chinés, upcyclés ou détournés. Et comme à l’accoutumée, des ateliers seront à disposition des festivaliers : "Gong Bath", conférence, hike en forêt, mais aussi yoga, tarot, rituel du cacao, massages ou encore bodypainting. Et puisque Jam aime vous gâter, on vous gâte en vous offrant 2 pass 4 jours ainsi que 2 pass 40 heures (formule non-stop, du samedi matin au dimanche soir) ! Pour cela, il suffit de répondre au concours situé en bas de la page. Bonne chance !