Jam t’invite au Botanique : Gagne tes places pour les concerts de novembre

L’été indien se termine enfin (ce n’est pas qu’on n’aime pas la chaleur, mais 22° fin octobre n’avait rien de vraiment réjouissant) et le plaisir de s’enfermer bien au chaud dans une salle de concert revient nous hanter (et vous aussi, on espère). Et quoi de mieux que les scènes du Botanique pour se délecter des meilleurs groupes de musique du moment ? Qu’ils soient émergents ou bien implantés, on sait que vous saurez faire votre choix parmi la belle flopée d’artistes programmés en ce mois de novembre. Et puisque Jam aime vous gâter, on vous offre des places pour quelques concerts sélectionnés. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous au bas de cet article !