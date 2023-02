Jam Sessions : Turquoise, turbulente et chaleureuse mélancolie

Extrait de leur EP Lumio sorti cet été, ce morceau est né d'une simple ligne de basse.

En période post-pandémie, il est un moyen d'évacuer la pression et les frustrations accumulées durant les longs mois de latence. Ce morceau, soutenu de guitares incisives et d’une rythmique solide, nous invite à entendre et écouter ce qui sommeille au plus profond de nous.



Et on se fera un plaisir de l’écouter en live le 16 février au Lac de Bruxelles !