Jam Sessions : Thousands of Poppies et l'éclosion de mélodies aériennes et puissantes

C’est en 2018 durant un festival à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, que Jody Grandclément et Véronique Bervaes se sont rencontrés. Elle est autrice, interprète, chanteuse et parolière. Il est producteur et dj. Entourés d’une multitude de fleurs sauvages et éphémères couleur vermillon, le nom de leur duo est tout trouvé : Thousands of Poppies, des milliers de coquelicots.

De là, leur rencontre est une évidence. Malgré la longue distance, une relation intime voit le jour via des échanges par internet, parsemés de fichiers musicaux. Ils se rendent alors très vite compte que leurs influences musicales sont les mêmes, qu’elles soient actuelles ou qu’elles proviennent de leur adolescence. Parmi elles on retrouve notamment Massive Attack, Chromatics, Happy Mondays ou The Stone Roses.