Jam Sessions : Sura, une conteuse mélomane

Rugir. C’est ce que signifie le titre de son album. Elle l’appréhende de façon thérapeutique, comme un moyen de se "dé-domestiquer" en tant qu’humain, particulièrement en tant que femme au sein de la société.

Mais c’est un doux rugissement qu’elle nous propose, cherchant à exprimer ses émotions et ses pensées de manière brute mais sans violence.

Accompagnée de sa guitare et de son ukulele, parfois aussi d’un peu d’accordéon et de piano, elle nous fait voyager au gré de sa voix dans un univers folk, parfois blues et slam.

A la façon d’une conteuse, elle revient sur les moments qui ont inspirés sa musique, comme le deuil de son grand-père, le confinement, une rupture amoureuse…