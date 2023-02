Jam Sessions : June Road, une ballade alchimique dans l’indie-folk

Harry exploite son côté poétique avec l’écriture de leurs textes.

Inspirées par leurs voyages, leurs mélodies véhiculent un côté très " roots ", transmettant ce qu’ils peuvent ressentir des paysages mais aussi du côté humain des rencontres qu’ils vont faire sur la route.

Leurs morceaux peuvent s’adresser à un public global, mais sont parfois également plus personnels et témoignent d’histoires qui leur sont propres. C’est évidemment sur scène, là où tout à commencer pour le duo, qu’ils prennent le plus de plaisir à partager leur musique et à nous entraîner dans leur univers.