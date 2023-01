Jam Sessions : Judith Kiddo, fantaisie entre ombre et lumière

Chaque semaine, Jam vous propose une rencontre avec un artiste de la FWB sous la forme d’une Jam Session, comportant une interview et trois morceaux live. On ouvre le bal avec Judith Kiddo, cette artiste belge multifacettes. Elle se place à la frontière de la synthpop et de l’artrock et compose et écrit depuis 2019, entourée par son groupe. Bercée par des influences comme The Cranberries, Kate Bush ou Talking Heads, elle a toujours été attirée par la musique, même si elle a mis du temps à commencer à écrire ses proches chansons. Oscillant entre le français et l’anglais, elle livre à travers sa musique sa part d’ombre et de lumière.