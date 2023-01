Ayant pour point de départ une base guitare-voix aux sonorités folk, étiquette qu’il refuse de se voir attribuer de peur d’y être enfermé, il s’emploie à y ajouter d’autres sonorités musicales et a la volonté de revenir à des résonances plus électroniques.



Avec une composition plus dépouillée, de nouvelles formes d’instruments, il cherche à se libérer de la pression de constamment devoir produire quelque chose de différent. C’est pour lui l’occasion de se recentrer, son combat le plus important étant celui d’offrir des productions honnêtes et vraies, en rapport à l’émotion brute qui y est retranscrite.