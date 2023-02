Jam Sessions : Glass Museum, une électro organique

Originellement, Glass Museum est un duo formé par Antoine et Martin en 2016. Martin venant du monde du math rock et Antoine de la musique plus classique, ils ont décidé de créer leur groupe comme un mélange de différents instruments et genres musicaux, pour créer un produit entre jazz et musique électronique. Les sonorités acoustiques étant au cœur de leur inspiration, leur but est de créer une musique électronique qui soit au service de leur jeu organique pour que la dualité entre les deux éléments soit bonne. L’équilibre est primordial.

Ils ont sorti leur troisième album "Reflet" en avril 2022 et pour le jouer en live, le duo a décidé d’intégrer leur ami Brieuc qui joue de la contrebasse et du sythé. Se connaissant déjà, aimant et écoutant les mêmes choses, l’intégration de Brieuc au duo fût très fluide. Glass Museum n’est donc pas un duo figé, ils voient aujourd’hui leur projet comme un collectif qui peut évoluer, ne se privant pas de l’opportunité d’inviter d’autres musiciens.