Jam Sessions : Edouard van Praet, dans un renouveau constant

Projet hybride, composition et écriture

Le projet d'Edouard van Praet est hybride : il passe du solo au band selon le cadre, va du pop au rock en passant par le punk, le jazz et le métal... Quand il parle de composition et de création, son maître mot est le changement, la mutation. Il prend ce qui lui vient et crée à partir de cela. A la sortie de son premier EP "Doors" Edouard van Praet se rend compte qu'il ne faut pas grand chose pour enregistrer. Il compose alors des mélodies sur base de guitare-voix ou trouve des accords qui lui plaisent. Puis une fois que l'atmosphère, le lieu et l'émotion sont en place, les paroles apportent un message et il fait alors des aller-retour jusqu'au produit fini.

Lorsqu'il écrit ses textes, il ne s'agit pas forcément de choses réfléchies, il prend simplement ce qui lui vient et se laisse porter. Si c'est cool, si c'est fun, si c'est trippant, si c'est drôle ou si c'est triste,... Alors ça fonctionne. Ecrire et chanter en anglais ou en français donnent des mélodies différentes, les référents culturels ne sont pas les mêmes et la réflexion est différente selon la langue.