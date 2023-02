Jam Sessions : Ciao Kennedy, expérimentations hybrides

Ayant un peu de mal à définir ce qu’ils font, ils se situent entre le rock, le jazz et le hip-hop, pour créer un beau petit mélange. On peut clairement y trouver une base de post-rock avec d’autres choses qui viennent s’y greffer pour étoffer le tout.

"Des guitares, des effets qui donnent ce côté post-rock, une batterie qui va tout droit et qui drive la musique, des claviers qui s’amusent beaucoup et qui cherchent plein de textures différentes. Notre musique c’est un peu un sucré-salé. On pense être parti dans quelque chose et puis "hop" il y a une surprise, des cassures.".