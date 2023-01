Pratiquant la musique depuis son plus jeune âge, elle a fait du piano, du solfège et du violoncelle. Mais elle également a toujours été fascinée par les ordinateurs et a décidé, à l’époque, de consacrer l’agent de son job étudiant à l’achat de platines. Lors de ses sorties au Pulp, à Paris, l’envie de faire elle aussi de la musique électro a monté peur à peu et c’est depuis qu’elle a fini le conservatoire qu’elle s’y adonne avec passion.

Azo a la chance de pouvoir aujourd’hui collaborer avec des artistes qu’elle estime particulièrement. Elle a par exemple eu l’occasion de travailler avec Laurent Garnier.