Jam Sessions : Arno Saari, du baume au cœur pop et solaire

" Je déteste vraiment les dimanches. "



Alors qu’il déteste tout autant écrire des paroles et des mélodies que le dimanche, cette chanson est la première pour laquelle il a eu autant de facilité et de plaisir à composer. Spontanément et en réponse à ce thème qui l’habite depuis l’enfance, il a réussi à colorer de sa rythmique et de ses mots ce jour morose où tout est toujours un peu gris.

Ce morceau, simple et brut, devient une ode positive au pire jour de la semaine.