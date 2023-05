Jam Session virtuose de Kowari, entre harmonie lyrique et cinématographique

Les deux comparses se sont rencontrés alors que Louan travaillait sur la bande originale d’un court-métrage. A la recherche d’un violon pour parfaire les morceaux qu’il composait, Anthony Sinatra, le leadeur de Piano Club et Hollywood Porn Stars, met en relation les deux garçons. Plus qu’un violoniste, c’est finalement un nouveau binôme que va trouver Louan en Damien.

Ils commencent alors à travailler ensemble de la musique destinée au monde du cinéma, et leur bonne entente les pousse à proposer un projet qui prendrait sa forme en live, afin de le présenter au public autrement.



Tous deux font partie du label JauneOrange, s’avérant être une véritable fourmilière où les musiciens et leurs différents styles musicaux se mélangent. Et c’est une nouvelle nuance de musique qu’ils ont voulu proposer dans ce collectif coloré, ajoutant une nouvelle teinte à leur palette : le néo-classique électronique.