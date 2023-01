Jam Session : Satchel Hart, un univers teinté d'émotions

On vous l’avait déjà présenté en 2020 comme jeune talent émergent à suivre, le jeune belgo-américain Satchel Hart est définitivement un de nos artistes coup de cœur.

A l’occasion de la sortie de son album " Things Will Never Be The Same " vendredi 27 janvier , nous l’avons rencontré lors d’une de nos Jam Sessions, au Belvédère de Namur. L’artiste multi-instrumentiste aux productions psych-pop avec des influences punks nous présente le projet solo dont il est le compositeur, revenant néanmoins sur l’importance de la dynamique de groupe sur scène.