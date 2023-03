Jam Session décoiffante du quatuor (au) Gros Cœur

Moitié liégois, moitié bruxellois, le groupe est composé d’Alex à la batterie, Jimmy au tam-tam, à la guitare et au synthé, Adrien au chant et Julien à la basse et aux vocalises. Les quatre garçons dans le vent et à la bonne humeur contagieuse ont arrêté leur choix de nom sur Gros Cœur car c’était tout simplement deux mots qu’ils aimaient bien pris indépendamment l’un et l’autre, et qui finalement associés ensemble témoignent de leur énergie.

Venant tous d’horizons différents, leur rencontre fut comme une étincelle qu’ils ont choisi de transformer en musique. Ils avaient commencé à se réunir à l’aube du confinement et ce dernier les a confortés dans leur volonté de lutter contre la morosité en faisant danser les gens.