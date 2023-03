Jam Session avec Monolithe Noir : plongée dans leur univers sonore expérimental

Dans cette Jam Session, nous recevons les membres de Monolithe Noir : Antoine au synthétiseur, Christophe à la batterie et Yannick à la basse. Dans leur interview, ils nous parlent de la genèse du projet, de leur rôle à chacun dans le groupe, de leurs influences et de leur processus créatif. Pour le plus grand plaisir de vos oreilles, ils vous interprètent également leurs morceaux "Rin", "Viellism" et "Brick" à l’Entrepôt d’Arlon.

Monolithe Noir a été créé par Antoine en 2013 alors qu’il habitait encore à Bordeau et cela fait maintenant trois ans qu’ils jouent en trio. Trois albums sont sortis sous le nom de Monolithe Noir et le denier, "Rin" est celui qui a rassemblé les trois musiciens. Yannick est venu aider Antoine à terminer le disque et lorsqu’ils se sont rendu compte qu’ils avaient envie de jouer live ensemble, ils ont alors cherché un batteur étant donné qu’ils avaient enregistré beaucoup de batterie dans l’album. C’est à ce moment-là que Christophe les a rejoints. Leur album "Rin" leur a alors permis de concrétiser une avancée vers quelque chose de plus live, de plus vivant et organique.