20 concerts de musique sur deux jours, la Piste (chapiteau de cirque et des arts de rue), Village Enfants, Village Solidaire, Village Artisanal et bien d’autres surprises.

Comme déjà énoncé, nous considérons que l’accès à la culture doit comprendre tout un chacun, c’est pour cela que le Jam’in Jette reste GRATUIT.

Cette année encore, retrouvez une programmation enivrante et métissée. Sur les différentes scènes, vous retrouverez tant des artistes belges qu’internationaux. Pour cette 10e édition, les organisateurs ne lésinent sur rien avec de nombreuses nouveautés à découvrir. Notamment un espace créatif, le village artisanal.