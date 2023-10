Jam était à l’inauguration de l’OM, la nouvelle salle de concerts qui fera bouger la Wallonie

Avec cette nouvelle salle en cité ardente, l'objectif affiché par les organisateurs est clair : permettre à la Wallonie de se doter d'une salle de taille intermédiaire attractive et ainsi se hisser à la hauteur des salles de Bruxelles et du nord du pays. "En termes de programmation, je pense qu’on sera plus proches d’une salle comme l’AB, De Roma à Anvers ou le Trix" expliquait Fabrice Lamproye, le directeur de Festiv@Liège, au micro de nos collègues du Journal Télévisé.

Située aux carrefours entre l'Allemagne et le Luxembourg, à une heure de Bruxelles, Liège entend devenir un vrai pôle attractif pour attirer les artistes en Wallonie. "On va surtout programmer des artistes qui vont généralement à Cologne ou au Luxembourg et pour lesquels le public liégeois et wallon est obligé de se déplacer. Ici, on va offrir une solution de proximité" explique Fabrice Lamproye.

Si pour l'instant une vingtaine de concerts sont annoncés, la salle devrait accueillir une centaine d'artistes dans les prochains mois. Les organisateurs s'attendent d'ailleurs à voir défiler plus de 200.000 personnes chaque année à l'OM.

Jam a déjà épluché la programmation naissante de la salle et vous fait déjà gagner des places pour la soirée de lancement avec les sets de 2ManyDJ's et Asa Moto.