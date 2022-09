Jam et EmpreinteS présentent: "Musique au ciné: RAGE, acid techno"

"“Rage” est un film sur l’acid techno, la TB-303, les rave parties, le désordre, l’instinct de vie et l’instinct de mort, les sociétés secrètes et le chaos, l’enfance, le bruit, le plaisir de faire de la musique et de l’entendre, la violence et comment lui répondre par la violence. L’amour."

Guy-Marc Hinant, le réalisateur, sera présent lors de la projection.