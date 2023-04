Parce que la musique se consomme aussi au ciné, Jam en partenariat avec le projet EmpreinteS, vous propose à intervalles réguliers de venir découvrir un documentaire musical sur grand écran. Ce mois-ci, on vous fait gagner 2x2 places pour "Meet me in the Bathroom" une véritable plongée immersive dans la scène rock garage new-yorkaise du début des années 2000… et c’est totalement jouissif !