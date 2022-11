Jam et EmpreinteS présentent : "Musique au ciné : Laurent Garnier, Off the record"

Raconter l’histoire de la dernière grande révolution musicale du XXe siècle par le prisme du portrait de l’un de ses pionniers, Laurent Garnier, c’est l’objectif que s’est lancé Gabin Rivoire à travers ce documentaire. Une plongée dans l’histoire de la culture underground et de son rayonnement à travers le monde. Alors que Laurent Garnier vient de fêter ses 30 ans de carrière, ce documentaire s’immisce dans les coulisses de sa tournée 2017/2019. De New York à Tokyo, d’Hong-Kong à Detroit, Bruxelles, Londres, le réalisateur nous fait vivre l’euphorie de la vie de DJ, l’adrénaline des backstages mais aussi les doutes et les questionnements d’un artiste de 50 ans aux 30 ans de carrière.

Pourquoi cette musique attire-t-elle toujours autant et comment Laurent s’en est-il emparé ? Pour le comprendre, back to the 80’ : de l’Hacienda de Manchester aux ruelles de Detroit, la techno est alors en plein essor. Par un heureux concours de circonstances, le jeune Laurent s’empare des platines du légendaire club mancunien et importe quelques années plus tard cette musique en France. Pionnier des soirées Wake Up au Rex Club, il co-fonde ensuite le Label Fcommunications avec lequel il lance des artistes comme St Germain ou Mr. Oizo. Bien avant le succès planétaire des Daft Punk et ce qu’on appellera plus tard la French Touch, Laurent sème les premières graines de l’électro française. Douze ans après ses débuts, en 1998, il reçoit la première Victoire de la Musique pour un album dance. En 2017, il fête ses trente ans de carrière au Rex Club et reçoit le titre de Chevalier de la Légion d’honneur des mains de Jack Lang.

A travers de nombreuses rencontres et témoignages dont ceux de Pedro Winter, Carl Cox, , Derrick May et Jeff Mills, ce documentaire retrace et raconte, au-delà du quotidien de Laurent Garnier, l’histoire de la montée en puissance de ce son et de cette culture underground.