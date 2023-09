Jam et EmpreinteS présentent: "Musique au ciné:La Grande Triple Alliance Internationale de l'Est"

"La Grande Triple Alliance Internationale de l'Est est un collectif artistique informel et iconoclaste, né entre Metz et Strasbourg, à la fin des années 2000, avant de s'étendre jusqu'à aujourd'hui dans le reste de l'hexagone, la Belgique et l'Italie.

On y croise la route d'une multitude d'activistes comme Usé, Delacave, Télédétente 666, Scorpion Violente, Maria Violenza, Kania Tieffer, Noir Boy George, PlastoBeton, Junkie Brewster, Cheb Samir, Holiday Inn, Willy Tenia etc. Ces musicien·ne·s, dessinateur·rice·s, peintres, sculpteur·rice·s, vidéastes, ont, en quelques années, profondément redéfini les bases de l'underground en France. Des gens qui, tout simplement, à un moment donné, ont décidé de faire les choses autrement.

Nicolas Drolc et Guillaume Marietta ont fait un travail très riche d'archivistes. Ils ont pendant un an collecté et trié une avalanche de documents, entretiens et captations live afin de raconter l'inracontable, l'histoire d'un mouvement qui vous glisse systématiquement entre les doigts dès qu'on tente de le théoriser.

Si vous connaissez la GTAIE, vous allez aimer replonger au cœur du collectif et de ses artistes. Si vous n'avez jamais entendu parler du collectif, vous allez adorer découvrir un pan de la scène musicale Do It Yourself."

"La Grande Triple Alliance Internationale de l'Est" de Guillaume Marietta & Nicolas Drolc, 2022, 92'.