Jam et EmpreinteS présentent : "Musique au ciné : L'Énergie positive des dieux"

"L'Énergie positive des dieux” le 7 décembre à Charleroi

Quelle meilleure saison que l’hiver pour faire un tour dans les salles obscures, le regard subjugué par les images qui défilent sur l’écran illuminé ? En cette fin d’année, la dernière projection du projet Musique au ciné arrive à grands pas, et ce n’est pas des moindres : pour clôturer la saison en beauté, EmpreinteS vous donne rendez-vous le 7 décembre prochain au Vecteur à Charleroi pour vous faire découvrir "L'Énergie positive des dieux”, un documentaire consacré au handicap, et plus particulièrement au groupe Astéréotypie. “Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Leur aventure collective est un cri de liberté.”

Signé Laetitia Moller, ce documentaire a pour but de rassembler, de fédérer et de mettre en lumière le monde du handicap, souvent méconnu. La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, ainsi que d’une discussion avec un riche panel d'invités autour des projets locaux alliant scène musicale et handicap. Un sujet dont nous parlait notre collègue Maya Cham il y a quelques jours dans Le Mug.