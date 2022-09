Jam et EmpreinteS présentent: "Musique au ciné: David Bowie"

Le documentaire Moonage Daydream illumine la vie et le génie de David Bowie, l'un des plus prolifiques et influents artistes de notre époque. Raconté aux travers d'images, de performances et de musiques inédites, le réalisateur Brett Morgen's (The Kid Stays in the Picture, Cobain: Montage of Heck, Jane) explore le parcours créatif, musical et spirituel de David Bowie à travers ce long métrage expérientiel. Un film raconté par David Bowie lui-même.

"Une immersion totale dans la 4e dimension de Ziggy Stardust à Blackstar. Les héritiers de David Bowie ont donné accès au réalisateur à plus de 5 millions d’archives, dont de rares dessins, enregistrements et carnets.