Jam dévoile sa grille printemps 2022: avalanche de nouvelles émissions!

"Things in motion" avec Quillian Neira- Un vendredi sur deux, 18h

Présenté par Quillian Neira, aussi connu sous le pseudonyme Nayrah, membre des collectifs bruxellois Mentality, Saintklet et Brussels Bassed, "Things In Motion" est une émission attachée à promouvoir l’ensemble des styles musicaux regroupé sous le terme de Bass music. On y parlera donc Dubstep, Breakbeat, UK Garage, Drum & Bass, Jungle, … accompagné des acteurs et actrices de la scène belge et internationale. Producteurs et productrices, DJs, labels, organisateurs et organisatrices d’événements, … la parole sera en effet donnée à de nombreux invités qui viendront nous présenter leur travail et leurs oeuvres.