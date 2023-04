Jam, curateur de la soirée de lancement des Nuits Botanique 2023

Satchel Hart

Véritable rock star des temps modernes, le belgo-américain Satchel Hart a fait chavirer nos cœurs avec son disque Things Will Never Be The Same sorti en janvier dernier. Multi-instrumentiste implacable, il nous balance des productions psych-pop teintées de touches punk et rebelles, qui laisseront bouche-bée quiconque tendrait l’oreille. Un projet fiévreux qui se vit, se danse et part en transe, encore et encore.