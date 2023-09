Jam Block Party se cale au rythme du zouk bass

C’est une atmosphère festive et une programmation musicale débordante de découvertes qui vous attendent sur Jam Block Party ! Tous les mardis, à 18 h, l’émission vous livre une sélection de morceaux coups de cœur soulful, rap, aux sonorités afro et aux rythmiques caribéennes. Chaque semaine, une chronique autour d’un genre musical spécifique, un label ou encore un artiste émergent, vous est proposée en fin d’émission.

Au menu de la Block Party de ce mardi 12 septembre : un assortiment de morceaux afrosoul mais aussi du rap US, belge et UK. La salve musicale aux influences caribéennes proposera, quant à elle, trois titres empruntant les codes des soundsystems jamaïcains, martiniquais et guyanais. Enfin, dans la sélection afro du jour, le zanku rap, l’amapiano et les sonorités traditionnelles igbo seront à l’honneur.

L’afrofusion de Kold AF