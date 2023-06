Jam Block Party : la rumbaloya ou la malorumba de Saroyé, le nouvel album d’Amaarae, "Work of Art" d’Asake et Theo Gee revient sur son nouvel EP "Tema"

C’est une atmosphère festive et une programmation musicale débordante de découvertes qui vous attendent sur Jam Block Party ! Tous les mardis, à 18 h, Laurenne Makubikua nous livre ses coups de cœur de la semaine via une sélection de morceaux soulful, rap, aux sonorités afro et aux rythmiques Caribéennes. Chaque semaine, une chronique autour d’un genre musical spécifique, un label ou encore un artiste émergent vous est proposée en fin d’émission.

Au menu de la Block Party de ce mardi 27 juin, une sélection alt’rnb, mais aussi du rap français, américain et made in UK. La salve musicale aux influences caribéennes proposera du reggae, du dancehall, un peu de soca et de shatta. Dans la sélection afro du jour, l’afropop nigériane, l’amapiano sud-africaine et le kuduro angolais seront à l’honneur.