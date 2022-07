Jali interprète son dernier single "Sans gravité" et c’est envoûtant

Jali était l’invité de Cyril et ses chroniqueurs dans Le 8/9 pour vous annoncer son grand retour sur scène cet été ainsi qu’un EP pour la rentrée. L’occasion pour le chanteur de vous interpréter son single, Sans gravité en live.

Jali fait son grand retour sur la scène des Francofolies de Spa le 23 juillet. Un retour que l’on attendait depuis longtemps et qui a été compliqué par la pandémie. Philosophe, il garde en tête que tout arrive en temps voulu. Depuis son dernier album, il a voyagé, il a travaillé pour d’autres artistes comme auteur, il a pris le temps de se retrouver artistiquement et de savoir ce qu’il voulait faire.

Son retour sur scène, il le fera aux Francofolies, un événement symbolique pour lui. Quand il a commencé la musique, c’est aux Francofolies qu’il s’est produit pour la première fois. Il avait gagné un concours pour y jouer. Un retour aux sources qui lui permet d’annoncer la sortie de son nouvel EP en septembre. Un EP conçu comme un retour à l’essentiel, le chanteur belge a fait le tri et a gardé l’essence de ce qui fait sa musique. On y retrouve les mêmes sensations que sur ses premières scènes avec sa guitare. Car il est, comme à l’époque, seul sur scène avec sa guitare. Le chanteur vous offre un aperçu du résultat avec son live de Sans gravité, son dernier single.

Un EP sur lequel il travaille seul, ce qui lui permet d’avoir une forme de liberté créative, plus de flexibilité, de réagir selon ses envies. Il pose encore quelques touches finales avant d’annoncer la date de sortie de cet EP.

Pour clôturer en beauté son passage dans Le 8/9, Jali vous propose une cover de Delta. Un titre qu’il a coécrit sur leur premier album, Héréditaire. Il n’a jamais eu l’occasion de chanter ce titre et voulait lui rendre hommage.