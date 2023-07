Jali interprète en live le titre "Ma Place" de Rori, dans une version en guitare-voix

Jali était l’invité du 8/9, où il est venu interpréter en live une version en guitare-voix du titre de Rori, Ma place. Il a aussi évoqué son dernier album Paysages et ses récents choix de carrière.

On l’avait découvert en 2011 avec son single phare Espanola qui a fait le tour de la Belgique. En février Jali sortait son dernier album intitulé Paysages, presque entièrement composé dans son grenier, et dont il est heureux de présenter les chansons sur les scènes de cet été.

"Ça me permet d’enfin confronter mes chansons au public et de voir les émotions que ça procure chez les gens quand je les chante", se réjouit-il. "Quand on chante avec moi les nouvelles chansons, ça fait d’autant plus plaisir."

Ces dernières années, Jali avait beaucoup réfléchi à l’évolution de sa carrière : soit rester dans l’ombre et travailler pour les autres, soit revenir dans la lumière sur le devant de la scène. Ce troisième album le conforte dans le second choix.

"Je me rends compte que je ne pouvais pas m’en passer encore plus longtemps. Écrire des chansons pour les autres et les chanter soi-même sur scène, c’est deux états d’esprit différents. C’est pour ça que j’avais un peu oublié cette sensation de chanter ses chansons face au public", explique-t-il.

Les premiers concerts m’ont vite fait prendre conscience que c’est là que je me sens mieux. C’est ce que je pense faire le mieux, et je suis heureux d’être de retour.

Dans le 8/9, Jali a choisi de faire un clin d’œil à la chanteuse Rori en interprétant en live son titre Ma Place, avant de vous donner rendez-vous tout cet été sur les scènes belges :