Jali interprète en live "Au cinéma", un titre de son nouvel album "Paysages"

Jali est venu interpréter dans le 8/9 son titre Au cinéma, composé avec James Deano et issu de son nouvel album intitulé Paysages. Un album épuré, enregistré quasi entièrement dans son grenier.

Il est de retour après une pause de plusieurs années avec son troisième album. C’est en 2011 que Jali se fait connaître grâce à son titre L’Espanola qui rencontre un grand succès. "C’est mon premier pas sur la scène musicale belge, c’est comme ça que je me suis présenté au public. Et ensuite il m’a accompagné. Depuis 2011 ce titre m’accompagne et je reçois encore plein de messages, même encore aujourd’hui, de gens qui le découvrent maintenant".