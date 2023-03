JAKOMO : “Lobby, c’est vraiment le résultat d’un travail collectif”

JAKOMO existe depuis plusieurs années. Peux-tu m’en dire un peu plus sur la genèse du projet ? Quelle est la dynamique au sein du groupe ?

JAKOMO, c’est un projet que j’ai créé il y a quelques années. J’avais des maquettes, je voulais faire de la musique. Je m’amusais dans ma chambre à faire mes enregistrements, puis j’ai commencé à vouloir jouer live. J’ai eu envie de jouer avec un set up variable : appeler mes potes, voir qui était dispo pour un concert, etc. On a fait quelques concerts avec une team un peu variable, mais assez vite avec le guitariste on s’est fort soudés et on a commencé à pas mal jouer ensemble. Au fur et à mesure, on s’est créé une équipe soudée, on est devenu plus un groupe qu’un projet solo. On a joué avec une team assez fixe pendant deux trois ans, et on a sorti notre premier EP, Fastbreak. C’était encore mes compos, mais on les travaillait beaucoup à quatre dans notre local de répète. L’idée originale émanait toujours de moi, mais chacun y amenait vraiment de sa personne. C’était une chouette balance de personnalités. Le nouvel album, on l’a écrit avec un autre batteur. Là, on a vraiment plus composé à quatre. Les idées de base viennent toujours de moi, mais pas uniquement : il y a des compos qui émanent vraiment de Wout, le guitariste. Ça c’est un peu la nouveauté de l’album : des idées originales de sa part qu’on a retravaillées tous les quatre. C’est bien plus coloré que ce qu’on a fait dans le passé étant donné qu’il y a une tête créative en plus. Ça se ressent, et pour moi c’est aussi très chouette de jouer des morceaux qui n’ont pas été composés dans ma chambre, mais que lui a composés. On remarque quand même que c’est une manière de composer qui est différente, et ça enrichit aussi ma perspective en tant que musicien. Lobby, c’est vraiment le résultat d’un travail collectif, dans le local de répète (…) Au niveau organisation, on est de plus en plus soudés comme un groupe. Avant, c’était surtout moi qui décidait des choses, puis je disais aux autres ce que je voulais faire. Au fil des années, on s’est vraiment rapprochés d’un point de vue amical mais aussi professionnel. On prend les décisions ensemble, on réfléchit ensemble (à trois donc, parce que le batteur a fait l’album avec nous mais il n’est plus impliqué dans le groupe, on a un autre batteur pour le live). On est surtout contents de s’être trouvés d’un point de vue amical et professionnel. C’est quelque chose que je n’avais pas vraiment calculé de base. Moi je voulais juste faire de la musique. Finalement, j’ai trouvé des partenaires qui étaient aussi motivés que moi, ce qui a fait qu’aujourd’hui quand on parle de JAKOMO, on parle d’un groupe.