Jakobsen, vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne : "Cette course était très haute dans ma liste"

Au lendemain de la victoire de Wout Van Aert sur le circuit Het Nieuwsblad, Fabio Jakobsen a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne en ce week-end d’ouverture de la saison sur route dans notre pays. Il a devancé Caleb Ewan et Hugo Hofstetter.

Le coureur était forcément très satisfait quelques minutes après sa victoire : "Ce n’était pas facile, toute la journée d’ailleurs ça a été compliqué. Ça n’a jamais arrêté d’attaquer. À la fin, on a vraiment dû utiliser toutes nos ressources mais je me suis servi des trois gars devant comme de poissons pilotes. Il y avait du vent de face. J’ai vu Caleb Ewan arriver à ma gauche, et j’ai vu qu’il allait vite. Mais j’ai été capable de donner encore une petite accélération."

Le peloton n’est parvenu à reprendre les trois derniers échappés que dans le dernier kilomètre : "Dans tous les cas, nous, on devait y aller à fond. Dans le pire des cas on se battait pour une place mais il fallait tout donner."

Je rêve de remporter Milan-Sanremo

Après son grave accident au Tour de Pologne en août 2020, Fabio a retrouvé le goût de la victoire "Tout n’a pas toujours été facile pour moi évidemment. Je pense bien fort à ma famille. Gagner dans une course comme aujourd’hui, c’était très haut dans la liste de mes objectifs. C’est magnifique. Mais malgré tout, je pense beaucoup à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, surtout en Ukraine. Mes pensées vont vers toutes ces personnes. […] En Belgique on est libre, on peut faire ce qu’on veut et même aller voir des courses. Mais mon esprit et mon cœur sont vraiment avec le peuple ukrainien."

Il avait déjà remporté quelques victoires notamment sur le Tour d’Espagne : "C’était étape par étape l’année dernière. Surtout après l’accident en Pologne. Il a fallu presque tout recommencer. Mais maintenant j’ai de l’expérience, du temps et toute une équipe qui me permet de revenir à ce niveau. […] Et dans mes plus beaux rêves, j’aimerais gagner Milan-Sanremo mais je devrai prouver que je suis capable de tenir sur 300 kilomètres aussi."