Jakobsen-Merlier, deux top sprinters : lequel envoyer au Tour de France ?

Le duel à distance est lancé et se poursuivra pendant quelques mois. Tim Merlier, sans doute le plus rapide en vitesse pure, a dégainé le premier. Il a levé les bras dès son deuxième jour de course au sein de Soudal-Quick Step. Depuis, il a gagné trois fois et a confirmé son "efficacité" dans les "premiers" sprints. A Oman, à l’UAE Tour et à Paris-Nice, il a dominé la concurrence comme il l’avait fait par le passé au Giro ou au Tour.



Avec quatre victoires au compteur, le double champion de Belgique n’a pas loupé ses premiers pas dans sa nouvelle équipe. Il a aussi battu de sacrés clients (Ewan, Cavendish, Bennett, Groenewegen, De Lie). Et c’est d’ailleurs ce départ prometteur qui a lancé le débat sur le sprinter à envoyer sur la Grande Boucle. "L’hiver a fait beaucoup de bien au champion de Belgique. Sa cohabitation avec Philipsen ne fonctionnait pas", constate Gérard Bulens.



Fabio Jakobsen n’est pas en reste. Il a aussi accroché deux bouquets ces dernières semaines. A San Juan et à Tirreno-Adriatico. Tout n’a pas été parfait parce qu’il a été devancé en Argentine à deux reprises (par Welsford ou Bennett) ou en Algarve (4e, victoire de Kristoff).