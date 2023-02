Jakobsen, Asgreen et Svrcek à terre : nouvelle journée cauchemar pour Soudal-Quick Step sur le GP Samyn

Le début de saison cycliste n’a décidément rien d’un long fleuve tranquille pour la formation Soudal-Quick Step. Sevrée de victoires lors du week-end d’ouverture lors duquel elle n’aura su grappiller (au mieux) qu’une 6e place (au Nieuwsblad grâce à Davide Ballerini) et une 9e place (Fabio Jakobsen sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne), l’équipe belge aura encore connu une journée bien maussade sur ce GP Samyn 2023.

Genèse de ce mardi à oublier pour Patrick Lefevere et ses troupes, une chute, lourde de conséquences à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. Deux hommes sont au sol, dissimulés par d’épais arbustes qui rendent difficile leur identification. Très vite, on comprend cependant que ce sont deux coéquipiers de chez Soudal-Quick Step : le tout jeune Martin Svrcek, Slovaque de 20 ans, et surtout Fabio Jakobsen.

Proclamé favori par pas mal de monde en amont de la course, le sprinteur néerlandais reste assis au sol pendant de longues secondes. Avant de se relever et de repartir difficilement, épaulé par son compagnon d’infortune. Heureusement plus de peur que de mal, donc. Même s’il peut définitivement faire une croix sur la victoire finale qui lui échappe.